مقتل مستوطن وإصابة عدد آخر في عملية دهس قرب مستوطنة تسوفيم المقامة على أراضي بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2022 - 21:44

مقتل مستوطن وإصابة عدد آخر في عملية دهس قرب مستوطنة تسوفيم المقامة على أراضي بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 1 April، 2022
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