“تجمع العلماء” بمناسبة شهر رمضان: لبث الوعي في صفوف الأمة

وجه “تجمع العلماء المسلمين” رسالة إلى المسلمين في العالم عامة ولبنان خاصة لمناسبة حلول شهر رمضان. قال فيها “يطل علينا شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة ونحن أحوج ما نكون للتمسك بأهداب الدين الحنيف والامتثال لمفاهيمه التي جاء بها نبينا محمد، في وقت يعمل أعداء الأمة الإسلامية على ضرب هذه المفاهيم والقيم من خلال ممارسات ظالمة لا تمت للدين بصلة والإسلام منها براء”.

ولفت التجمع الى ان “الإحياء الحقيقي لهذا الشهر المبارك يكون من خلال بث الوعي في صفوف الأمة وإفهامها أن تكليفنا الشرعي لا يقتصر على الامتناع عن الأكل والشرب وبقية المفطرات بقدر ما يكون بإظهار مفاهيم الرسالة الإسلامية السمحاء وفضح الذين يسيئون للدين من خلال تشويه صورته في ممارسات ظالمة”.

وتابع التجمع ان “فرحتنا بقدوم الشهر المبارك يجب أن لا تنسينا آلام الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال وبالأخص الشعب اللبناني الذي يُعاني من الأزمة الاقتصادية المفروضة عليه من أعداء الأمة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وآلام الشعب الفلسطيني المظلوم والشعب اليمني الذي يُعاني من الحصار الظالم”، واضاف “بالتالي علينا تقديم كل الدعم اللازم لهم مادياً وسياسياً ومعنوياً لرفع الظلم عنهم والعمل لاجتثاث الغدة السرطانية الصهيونية والغدة التكفيرية المتولدة عنها والتي تسير على نفس نهجها وتتبع نفس الأسلوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام