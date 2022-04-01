المفتي قبلان: لانشاء هيئة طوارئ وطنية لحماية لبنان وشعبه

دعا المفتي الجعفريُ الممتاز في لبنان الشيخ احمد قبلان في رسالةِ استقبالِ شهرِ رمضان الجمعة السلطةَ السياسيةَ الى انشاءِ هيئةِ طوارئَ وطنيةٍ تتجاوزُ التفاصيلَ السياسيةَ حمايةً للبنانَ وشعبِه.

واشارَ الشيخ قبلان الى انَ المطلوبَ وطنياً وسياسياً وانتخابياً حمايةُ مشروعِ الدولةِ والجيشِ والقوى الامنية وانقاذُ السلطةِ النقديةِ ولجمُ مافيا المالِ وتطويرُ بنيةِ السلطةِ القضائية.

وقال الشيخ قبلان “التمثيل السياسي لفريق مسلم أو مسيحي، أو شيعي أو سني أو درزي أو ماروني، لا يعني إلغاءً للآخر أيٍّ كان، ولا يجوز ذلك ولن نقبل به، وليكن الله جامع كلمتنا وشراكتنا إلى الأبد”، وتابع “أول ما يحتاجه هذا البلد هو التصحيح السياسي وفقاً لمفهوم دولة المواطنة، بعيدا عن طاعون الطائفية السياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام