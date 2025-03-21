المفتي قبلان: لا بديل في لبنان عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “لا بديل لنا في لبنان عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك كعنوان وجودي وبقائي لنا جميعا”.

وتابع المفتي قبلان ان “ما سمعناه من كلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون في هذا المقام والمقال له قيمة وطنية شديدة الأهمية، وهذا ما نعوّل عليه بشخص الرئيس وموقعه الكبير”، واضاف “لكن الخطير ما سمعناه على لسان البعض من ذوي الرؤوس الطائشة وللأسف كأنه مندوب صهيوني في هذا البلد”.

وأوضح المفتي قبلان انه “لولا المقاومة لما بقي لبنان”، واضاف ان “من هزم إسرائيل وشركاءها بحربها انتصر للبنان ودولته ومؤسساته وعيشه المشترك، وأخشى أن يكون بكاء البعض على إسرائيل لا على لبنان”.

واكد المفتي قبلان “لن نتنازل قيد شعرة عن ثقل لبنان السيادي”، وشدد على ان “المقاومة والجيش والشعب تبقى ثلاثية ضامنة للسيادة الوطنية، ذُكرت في البيان الوزاري أم لم تذكر، اعترف بها البعض أم لم يعترف؛ ومن يتنكّر للبنان التضحيات والسيادة هو يرتكب أسوأ خيانة وطنية”.

ودعا المفتي قبلان “الحكومة للحضور بفعالية على الأرض وبتأكيد قوة الدولة الاجتماعية والرعائية والأمنية وبتعزيز قرى الحافة الأمامية”، وشدد على “ضرورة الاتبعاد عن خطاب الشحن الطائفي والمذهبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام