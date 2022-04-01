قوى الأمن تجدد التحذير من رسائل نصية تؤدي الى قرصنة واتساب

1- عدم تمكين مجهولين من إدخالكم –تلقائياً-إلى مجموعات مشبوهة، من خلال ضبط إعدادات الخصوصية (Privacy) في “واتساب” عبر اتّباع الخطوات التالية:
Settings –
– Account
– Privacy
–Groups
– ثم اختيار My contacts.
2- إعادة ضبط خصائص الحماية لجهة عدم اعتماد خاصّية التحميل التلقائي ““Auto download للصور أو لمقاطع الفيديو الواردة، سواء بواسطة الـ Wi-Fi”” أم بواسطة الـ”Mobile Data” عبر اتّباع الخطوات التالية:
- Settings .
- Storage And Data .
- Media Auto Download .
- إزالة جميع الخيارات المتاحة –Photos – Audio– Videos– Documents
من الخانات التالية: When using mobile data/ /When connected on wifi / When roaming.
3- تفعيل خاصيّة two-step verification”” واختيار رقم سرّي يطلبه التطبيق بصورة دورية لتأكيد هوية المستخدم -وتجنب نسيانه، وعدم البوح به لأي كان- من خلال اتباع الخطوات التالية:
Settings –
– Account
– Two-step verification.
– Enable
4- عدم تزويد الآخرين بالرمز “6-digit code” –الوارد بواسطة رسالة قصيرة “SMS”– الى الرقم الخاص بالمستخدم لتفعيل تطبيق “Whatsapp“، وذلك لعدم قرصنة التطبيق، حتى وإن وردت هذه الرسالة من أشخاصٍ تعرفهم.
5-استخدام تطبيق “Whatsapp” الرسمي المتوفّر –حصراً- على متجرَي التطبيقات الرسميَين للأجهزة المُعتمدة”Google play” أو “App store” والذي يعتمد على معايير الحماية المطلوبة، وعدم استخدام أي إصدارات أخرى.
6-عدم الولوج إلى أي رابط مشبوه وغير موثوق يُرسَل من أرقام غريبة أو غير معروفة، والعمل فوراً على حظر (Block) هذه الأرقام.
المصدر: قوى الامن الداخلي