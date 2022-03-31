بايدن: أتطلع لرؤية حجم النفط الذي سيسحبه حلفاؤنا من احتياطاتهم وأتوقع أن يكون ما بين 30 و50 مليون برميل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 23:02

بايدن: أتطلع لرؤية حجم النفط الذي سيسحبه حلفاؤنا من احتياطاتهم وأتوقع أن يكون ما بين 30 و50 مليون برميل

منذ 51 mins 31 March، 2022
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