الدفاع الروسية تعلن إجلاء 3235 شخصا من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 23:02

الدفاع الروسية تعلن إجلاء 3235 شخصا من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 31 March، 2022
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