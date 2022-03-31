الدفاع الروسية تعلن إجلاء 3235 شخصا من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 23:02
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت كل فاسد وعلى الناس انتخاب الأوادم لمواجهة الفاسدين
الرئيس عون: كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي أجاهد لإقرار الكابيتال كونترول وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: من يتوهم القدرة على السيطرة على البلد عبر الانتخابات يسعى اليوم إلى تعطيلها
الوزير علي حمية: نعمل على رفد الخزينة من خلال تفعيل المرافق العامة من المطار إلى المرافئ دون المسّ بجيوب المواطنين
الوزير حمية: لن نوقع أيّ مرسوم لإشغال الأملاك البحرية إلا بعد التأكد من شروطها القانونية وتأمينها إيرادات للدولة
القاضية غادة عون للمنار: رجا سلامة لا يزال موقوفاً في قصر العدل في بعبدا وغداً سأستأنف قرار القاضي منصور باخلاء السبيل
الخارجية الإيرانية: واشنطن تواصل انتهاك الاتفاق النووي بعد إعلان بايدن عن عقوبات ترتبط ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الولايات المتحدة بدأت الحرب على روسيا منذ سنوات وعقوباتها لم تبدأ منذ شهر فقط
بوتين: على الدول غير الصديقة أن تكون لها حسابات بالروبل في المصارف الروسية إعتبارا من الغد
وزير المالية الفرنسي برونو لومير: نستعد مع ألمانيا لسيناريو وقف إمدادات الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: مستعدون لمواجهة أي قرار يتخذه الرئيس الروسي بشأن الغاز
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يحتجزون سكان خاركوف ويمنعونهم من المغادرة عبر الممرات الإنسانية التي فتحتها موسكو
وزير الخارجية التركي: هناك إمكانية لعقد لقاء روسي أوكراني على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين
البيت الأبيض: بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر من أجل خفض الأسعار
وول ستريت جورنال: انتعاش سريع ومفاجئ للروبل بعكس توقعات أشارت إلى أن العقوبات ستضعف النظام المالي الروسي
مسؤولة في البنك الدولي تدعو إلى تقديم مزيد من الدعم للفقراء في العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الصراع في أوكرانيا
الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر
رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي: نحتاج لحوار وطني شامل يهيء لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
أستراليا: مقتل 8 أشخاص وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
البيت الأبيض: بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر من أجل خفض الأسعار
وول ستريت جورنال: انتعاش سريع ومفاجئ للروبل بعكس توقعات أشارت إلى أن العقوبات ستضعف النظام المالي الروسي
مسؤولة في البنك الدولي تدعو إلى تقديم مزيد من الدعم للفقراء في العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الصراع في أوكرانيا
الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر
رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي: نحتاج لحوار وطني شامل يهيء لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
أستراليا: مقتل 8 أشخاص وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد
كلمة دينية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية تعلن إجلاء 3235 شخصا من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
31 March، 2022
الدفاع الروسية
ماريوبول
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