الشيخ شهرياري عرض مع تجمع العلماء المسلمين أوضاع الامة الاسلامية

زار الأمين العام “للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب” الدكتور الشيخ حميد شهرياري على رأس وفد من المجمع والمستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت، “تجمع العلماء المسلمين” حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله وأعضاء مجلس الأمناء والهيئة الإدارية.

وأشار بيان للتجمع، الى أن “المجتمعين بحثوا في أوضاع الأمة الإسلامية بشكل عام ومسيرة الوحدة الإسلامية بشكل خاص، واعتبروا أن الأمة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تواجه بقطاعاتها كافة سواء العلماء أو المثقفين الفكر التكفيري وأن تفضحه وتثبت أنه لا يمت للاسلام بصلة، وأنه صنيعة المخابرات الأمريكية – الصهيونية ويعمل في خدمتهم، ومن جهة أخرى استطاع المجاهدون القضاء على التنظيمات الإرهابية التكفيرية في أكثر من منطقة في العالم، ولكن هذا لا يعني أن هذه الحالة قد انتهت كليا ما يفرض الاستمرار في تبيان معالم الدين الإسلامي المحمدي الأصيل كدين وسطي جاء رحمة للعالمين كي لا تستطيع التيارات التكفيرية النفوذ مجددا إلى ساحتنا الإسلامية”.

ولفت البيان الى أن “المجتمعين أكدوا أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية للأمة والتي يجب أن تتضافر جميع الجهود لخدمتها والعمل للقضاء على الكيان الصهيوني ولتحقيق الوعد الإلهي بزواله الذي بات قريبا بإذن الله. واعتبروا أن هذه القضية تمثل نقطة لقاء لكل أبناء الأمة وسبيلا للوحدة يجب الدفاع عنها وحمايتها بنبذ جميع الاختلافات والخلافات وعدم الدخول في الفتنة التي يروج لها أعداء الأمة والتفرغ لمواجهة العدو الصهيوني أمة واحدة وجيشا واحدا وقيادة واحدة”.

وذكر أنه “تم التباحث بين المجتمعين في تطوير العلاقة بين تجمع العلماء المسلمين والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، والسعي لإقامة نشاطات مشتركة لأننا نمتلك نفس التوجهات ونعمل لنفس الأهداف التي تصب في النهاية بخدمة الإسلام والأمة الإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام