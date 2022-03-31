الرئيس عون: لاصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد”، معتبرا ان “مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني”، داعيا الى “تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي”.

وقال الرئيس عون الخميس “ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس”، وأكد “كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول”، ودعا “المواطنين لأن يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة”، وشدد على “ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة”، معتبرا انه “لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الذي اطلعه على مسار التحضيرات للانتخابات النيابية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام