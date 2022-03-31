النفط يتراجع مع بحث إدارة بايدن سحب مليون برميل يومياً من الاحتياطيات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل الخميس 31 مارس مع انتشار أخبار بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يومياً من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.15 دولار، بما يعادل 4.5%، إلى 108.3 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 6 دولارات، بما يعادل 5.7%، إلى101.65 دولاراً للبرميل.

هذا وصعدت أسعار النفط حوالي 3% عند التسوية الأربعاء 30 مارس مدفوعةً بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

قال مصدر لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سحب مليون برميل من النفط يومياً على مدار عدة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق من الخميس 31 مارس من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريركية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس آذار، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأميركي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يومياً بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يومياً منذ أوائل فبراير شباط.

المصدر: cnbcarabia