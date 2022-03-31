الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.
وعرف من المعتقلين حتى اللحظة:
1- المحرر معاوية سفيان أبو ليلى- سلفيت
2- المحرر مجاهد أيمن القواسمي- الخليل
3- سند سوالمة- مخيم الفارعة بطوباس
4- محمد وائل دعاجنة- مخيم عايدة شمال بيت لحم
5- عبادة قنيص- مخيم عايدة
6. يونس حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم
7- أحمد أكرم الصرعاوي- مخيم قلنديا شمال القدس
8- بلال يوسف مناصرة- مخيم قلنديا
9- راشد ارشيدات- سالم شرق نابلس
10- مراد صالح عيسى- سالم
11- حمدي صالح عيسى- سالم
12- نور أحمد عيسى- سالم
13- إيهاب جمال عودة- عزون شرق قلقيلية
14- مفيد عبد الله سليمان- النبي إلياس شرق قلقيلية
المصدر: فلسطين اليوم