الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.

وعرف من المعتقلين حتى اللحظة:

1- المحرر معاوية سفيان أبو ليلى- سلفيت

2- المحرر مجاهد أيمن القواسمي- الخليل

3- سند سوالمة- مخيم الفارعة بطوباس

4- محمد وائل دعاجنة- مخيم عايدة شمال بيت لحم

5- عبادة قنيص- مخيم عايدة

6. يونس حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم

7- أحمد أكرم الصرعاوي- مخيم قلنديا شمال القدس

8- بلال يوسف مناصرة- مخيم قلنديا

9- راشد ارشيدات- سالم شرق نابلس

10- مراد صالح عيسى- سالم

11- حمدي صالح عيسى- سالم

12- نور أحمد عيسى- سالم

13- إيهاب جمال عودة- عزون شرق قلقيلية

14- مفيد عبد الله سليمان- النبي إلياس شرق قلقيلية

المصدر: فلسطين اليوم