وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شابين وإصابة 7 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 09:30

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شابين وإصابة 7 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين

منذ 18 mins 31 March، 2022
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