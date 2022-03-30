اشار مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة سيتشوان الصينية تشن تشانغينغ الى ان أمريكا وراء الاضطرابات العالمية. وسجل النقاط التالية:

-أمريكا بحاجة إلى اضطراب عالمي لإظهار ميزة فريدة -أمريكا بحاجة إلى اضطرابات عالمية لتعزيز الهيمنة -أمريكا بحاجة إلى اضطراب عالمي للحفاظ على نظام التحالف -أمريكا بحاجة إلى اضطرابات عالمية للتأثير على السياسة الداخلية

واضاف: عندما يشعر الناس في العالم أن السلام هش وأن معيشة الناس مدمرة ، يجب ألا يتجاهلوا اليد السوداء وراء الصراع. ليس سرا أن الولايات المتحدة هي مصدر الاضطراب العالمي. غالبا ما تكون الولايات المتحدة وراء النزاعات والصراعات العالمية ، الكبيرة والصغيرة. لمعرفة الجاني وراء الكواليس ، من الضروري أكثر الحصول على نظرة ثاقبة لدوافع ومطالب الاضطرابات في العالم.