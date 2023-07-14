الامم المتحدة: جائحة كورونا وأزمات المعيشة وحرب أوكرانيا دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر

قالت الأمم المتحدة إن “جائحة كورونا وأزمة تكلفة المعيشة وحرب أوكرانيا دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ عام 2020″، داعية إلى وقف سداد ديون البلدان النامية.

اضافت أنه بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه يعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عام 2020 ونهاية عام 2023، كما سيقع 90 مليون شخص آخر تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم، وفقا إلى دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر التقرير أن “الفئات الأشد فقرا هي الأكثر معاناة ومن المتوقع أن يظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الوباء”.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في بيان إن “الدول التي كان من الممكن أن تستثمر في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر”.