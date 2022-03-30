موظفو الادارات العامة اعتصموا امام مبنى المالية في طرابلس شمال لبنان

نفذ موظفو الادارات العامة اعتصاما الاربعاء امام مبنى المالية بطرابلس احتجاجا على تقاعس المسؤولين اتجاه ما الت اليه اوضاعهم الاجتماعية بمشاركة نقابات العمال والمستخدمين والاتحاد العمالي العام وارباب العمل.

وبالمناسبة أكد رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد ان “لبنان يواجه خطر الانهيار يوما بعد يوم”، وحذر من “تجاهل ازمة موظفي القطاع العام والتي تتفاقم مع تزايد الضغوط على العملة الوطنية”.

وقال السيد إن “ما يحصل باختصار يشير الى أن الوطن والمواطن يدفعان ثمن المتغيرات في حين تغيب ان لبنان يفتقر حتى الساعة الى عملية انقاذ حقيقية إذ لا بد من اتفاق لبناني كامل لإنقاذ لبنان في الداخل فيثق به الخارج”، وتابع “لكن للأسف البلد ينهار و يحترق والناس تحترق والحقوق كلها احترقت”.

وطالب السيد “بربط تعرفة بدل النقل بسعر المحروقات كما بدل النقل الذي يجب أن يصبح ١٥٠ الف ليرة”، وأشار الى “الحاجة الملحة لرفع الحد الأدنى للاجور الى حدود السبعة ملايين ليرة وتفعيل دور لجنة المؤشر”، ولفت الى “انهيار مفهوم وأداء المؤسسات المختلفة في البلد في مختلف القطاعات ويقابل ذاك فلتان في الأسواق وتفلت للأسعار وفوضى في محطات المحروقات”.

المصدر: مراسل الموقع