لافروف: سنتحرك مع الصين وشركائنا نحو نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حرص روسيا على التطور الثابت والمستمر للعلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن البلدين يعتزمان السير قدما نحو نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وقال لافروف الأربعاء من بكين حيث وصل في زيارة يلتقي خلالها نظيره الصيني وانغ يي “نحن مهتمون بأن تتطور علاقاتنا مع الصين بشكل ثابت ومستمر، وهو ما اتفق عليه زعيما البلدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ”، وتابع “اليوم سننظر في الخطوات الملموسة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها”.

وأضاف لافروف أن “روسيا والصين وشركاءهما سيتحركون معا نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل بناء على نتائج المرحلة الخطيرة التي يمر بها تاريخ العلاقات الدولية”، وقال “نمر بمرحلة خطيرة للغاية في تاريخ العلاقات الدولية. وأنا مقتنع بأنه في أعقاب هذه المرحلة، ستتضح ملامح الوضع الدولي بشكل كبير وسنتحرك معكم، ومع شركاء آخرين في الرأي، نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل وديمقراطي”.

المصدر: روسيا اليوم