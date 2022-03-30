العدو الاسرائيلي اقتحم منزل الشهيد حمارشة.. مواجهات في جنين واعتقالات بالضفة

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية تل أبيب في بلدة يعبد في محافظة جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وحققت مع افراد عائلة حمارشة، بينما فرضت حصارا على البلدة”، وتابعت “شهدت البلدة مواجهات عنيفة فجر وصباح اليوم، تخللها اشعال الشبان للإطارات المطاطية في الشوارع لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال”، واضافت “اعتقلت قوات الاحتلال شابين من البلدة هما، ربيع حمارشة ومهدي حمارشة”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة”، واوضحت ان “الاعتقالات شملت اكثر من 20 شابا من أبناء مدن وقرى الضف المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم