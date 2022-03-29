وزير النفط الإيراني: سنبدا قريباً الحفر في حقل آرش

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش / الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.

وقال وزير النفط الإيراني جواد اوجي عبر حسابه على تويتر: “قمنا بعملية الاستكشاف والحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي في حقل آرش للغاز المشترك، وستبدأ قريبًا عملية الحفر في الحقل”. وتابع “رغم ذلك، نحن على استعداد للتفاوض والتعاون لتطوير المجالات المشتركة في هذا الحقل، والإجراء الأحادي للبعض تجاه حقل الغاز آرش لن يحول دون تنفيذ مشاريعنا”.

وكانت السعودية والكويت اتفقتا على بدء الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.

المصدر: سبوتنيك