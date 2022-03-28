تراجع اسعار النفط بسبب مخاوف على الطلب والإغلاقات بسبب كورونا

تراجعت أسعار النفط الاثنين 28 مارس مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، وذلك بعد حديث السلطات في شنغهاي عن إغلاق لإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد-19 على مدار 9 أيام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 116 دولاراً للبرميل، وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولار أو 3.2% عند 116.77 دولار في الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوى لتصل إلى 109.30 دولار للبرميل وانخفضت 3.92 دولار أو 3.4% إلى 109.98 دولار.

هذا وارتفع كلا العقدين 1.4% يوم الجمعة ليحققا أول ارتفاع أسبوعي لهما في 3 أسابيع مع صعود برنت أكثر من 11.5% وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8%.

المصدر: cnbcarabia