قتلى وجرحى صهاينة بعملية اطلاق نار بالخضيرة المحتلة

أعلنت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي مقتل اثنين من افراد الشرطة الصهيونية واصابة اخرين بعضهم بحالة حرجة بعملية اطلاق نار في الخضيرة الفلسطينية المحتلة مساء الاحد.

وقالت مصادر فلسطينية إن “العملية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بينها حالات خطيرة”.

من جهتها أعلنت شرطة العدو أن “شرطيين أصيبا بإطلاق نار و قد تم اطلاق النار نحو المنفذ، وسط حديث عن عملية إطلاق نار نفذها شخصان”.

وقالت الشرطة الصهيونية انها “تلقت بلاغا عن اطلاق نار في شارع هربرت في الخضيرة وان رجلي شرطة اصيبا بجراح فيما تم تحييد مطلقي النار على ما يبدو على يد رجال الشرطة”.

بدوره، قال رئيس بلدية الخضيرة الصهيوني “لم نتوقع يوما ان يحصل مثل هذا الهجوم بالخضيرة”.

المصدر: فلسطين اليوم