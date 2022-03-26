الدفاع الروسية: ألغام القوات الأوكرانية في البحر الأسود قد تصل رومانيا وبلغاريا خلال أيام

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن الألغام البحرية التي بثتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود قد تنجرف إلى قرب سواحل رومانيا في غضون 4 أيام وإلى بلغاريا في غضون 10 أيام.

وقال العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزراة الدفاع الروسية، في إفادة اليوم السبت، “ستصل الألغام المنجرفة إلى المياه الإقليمية لرومانيا في غضون 4 أيام وإلى المياه الإقليمية لبلغاريا في غضون 10 أيام”.

وأوضح ميزينتسيف أنه مع اضطراب الأحوال الجوية في الجزء الشمالي من البحر الأسود، لا يزال خطر انجراف الألغام على طول سواحل البحر الأسود قائمًا، مؤكدًا أن تلك الألغام تمنع السفن من مغادرة المواني الأوكرانية بأمان.

المصدر: سبوتنيك