ضربات جوية روسية تستهدف مطارات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن الخسائر الأوكرانية على محور كورسك خلال اليوم الماضي بلغت نحو 400 عسكري، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن خسائر الجيش الأوكراني شملت أيضا 30 مدرعة ومعدات وأسلحة أخرى، بينها راجمة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع.

وقال البيان إن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” صدت 11 هجوما شنتها مجموعات معادية في اتجاه بلدات وقرى بوركي وكولباكي وكريميانويه مالايا لوكنيا، كما أحبطت أيضا محاولات هجوم في اتجاه كراسنوكتيابرسكويه وأولغوفكا وتشيركاسكويه بوريتشنويه.

وحسب البيان، فإنه نتيجة ذلك فقدت القوات الأوكرانية نحو 65 جنديا بين قتيل وجريح، وناقلة جنود مدرعة و8 مركبات قتالية مصفحة. وواصلت القوات الروسية رصد وتدمير مجموعات تخريبية معادية تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.

واستهدف الجيش الروسي بنيرانه تجمعات للقوات والمعدات المعادية في المناطق الحدودية لكورسك، فيما قصف الطيران نقاط تمركز احتياطيات العدو في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وارتفع مجموع خسائر العدو منذ بداية القتال على محور كورسك إلى أكثر من 6600 عسكري، وتضمنت خسائره 73 دبابة و34 مركبة مشاة قتالية و62 ناقلة جند مدرعة، إضافة إلى معدات وأسلحة أخرى.

ضربات جوية روسية كثيفة لمطارات اوكرانية

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن ضربة مكثفة وجهت باستخدام صواريخ “كينجال” (“خنجر”) فرط صوتية لمطارات أوكرانية الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “الليلة الماضية شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من الجو، بما فيها صواريخ “كينجال”، وكذلك طائرات مسيرة هجومية، على مرافق للبنية التحتية الحيوية للمطارات في أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن كل الأهداف تمت إصابتها. يأتي ذلك غداة ضربة مكثفة روسية أخرى ركزت على مرافق منظومة الطاقة الأوكرانية التي تستخدمها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، حسبما ذكرت الدفاع الروسية.

ووصفت السلطات الأوكرانية ذلك الهجوم بأنه كان “واحدا من أقوى الضربات” من نوعها، وأقرت بوقوع أضرار كبيرة في البنية التحتية للطاقة في البلاد.

ريابكوف: تورط واشنطن في الهجوم على كورسك واقع

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن تورط واشنطن في الهجوم على مقاطعة كورسك، هو واقع يعكس المسار التصعيدي والاستفزازي لواشنطن ونظام كييف الآخذ بالتزايد.

وأضاف ريابكوف: “إن تورط واشنطن في تنظيم هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك حقيقة واقعة.. إن عواقب الهجوم لا تشير إلى اتهامات بتورط واشنطن وإنما تدل على أن تورطها في الهجوم هو حقيقة واضحة وأمر واقع فعلا”.

ولفت ريابكوف إلى أن المسار التصعيدي للولايات المتحدة وأوكرانيا بات استفزازيا بشكل كبير ومتزايد.

وتابع قائلا: “وهذا يولد (المسار التصعيدي لواشنطن ) أن الزملاء فقدوا كل ما تبقى من التفكير المنطقي السليم ويرون أن عملاءهم في كييف يلتزمون بنهج مماثل”.

وتواصل القوات الروسية تطهير كورسك من فلول القوات الأوكرانية حيث بلغت خسار العدو منذ بدء الهجوم في 6 أغسطس الحالي حتى الآن، 6600 عسكري، و73 دبابة وعشرات المدرعات والآليات والأسلحة الأخرى.

المصدر: موقع روسيا اليوم