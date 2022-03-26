دونيتسك تعلن مقتل 6 عناصر من قواتها في المعارك مع قوات كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 21:36

دونيتسك تعلن مقتل 6 عناصر من قواتها في المعارك مع قوات كييف

منذ 1 ساعة 26 March، 2022
جنود أوكرانيون في دونيتسك
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن  نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين أن 6 أفراد من قوات دونيتسك قتلوا وأصيب 22 آخرون بجروح في معارك مع قوات كييف خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف باسورين في بيان نشرته قناة قوات الجمهورية في “تيليغرام” اليوم السبت، أن التشكيلات الأوكرانية في المنطقة خسرت 34 من عناصرها، فيما ألقى 12 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم طوعا ووقفوا إلى جانب جمهورية دونيتسك.

وكشف أن 132 بلدة من بلدات الجمهورية تم تحريرها في عمليات مشتركة مع الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

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