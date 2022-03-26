الحرس الوطني في تونس: كشفنا 148 خلية إرهابية وعمليات كانت تستهدف دولاً مجاورة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي السبت عن إحباط قوات الأمن أعمالا إرهابية وتخريبية كانت ستحدث في دول مجاورة. وصرح حسام الدين الجبابلي خلال مؤتمر صحفي بثكنة العوينة، بأن الأمن تمكن من تفكيك خلايا إرهابية وتوقيف العشرات من المتشددين في حصيلة حملات أمنية.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تم كشف خلايا إرهابية منها 73 خلية من قبل وحدات الأمن الوطني و75 خلية إرهابية من قبل الحرس الوطني. وأفاد حسام الجبابلي بأن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت في الفترة الأخيرة أجانب يحملون الفكر التكفيري كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم “جند الخلافة” في الجبال، أو التحول إلى ليبيا للالتحاق بخلايا إرهابية.

وأشار الجبابلي إلى أنه تم توقيف 30 شخصا وإيداع 17 شخصا آخرين السجن بعد الكشف عن خلية إرهابية في سوسة، مرتبطة بتنظيم “جند الخلافة” الإرهابي، موضحا أن تلك الخلية لها عناصر في سبع ولايات.

المصدر: روسيا اليوم