موسكو: التفاوض مع واشنطن حول عمل البعثات الدبلوماسية يجب أن يكون على أساس التكافؤ

أكدت وزارة الخارجية الروسية “استعداد موسكو التفاوض مع واشنطن حول موضوع البعثات الدبلوماسية على أساس التكافؤ التام”، متهمة الولايات المتحدة “بعرقلة عمل المؤسسات الروسية في أراضيها”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة السبت “لا نتهرب من الحوار ومستعدون للتفاوض بشرط وجود حركة مقابلة، وهو أمر لا نرى بوادره لدى واشنطن، بل بالعكس، يعمل الجانب الأمريكي ما في وسعه لجعل أداء المؤسسات الخارجية الروسية في الولايات المتحدة أكثر تعقيدا، وذلك وسط أحاديث منافقة حول ضرورة الحفاظ على الوجود الدبلوماسي”.

ودعت زاخاروفا واشنطن إلى التفكير في التبعات المحتملة لمثل هذه التحركات.

المصدر: روسيا اليوم