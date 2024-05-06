وزير الحرب الأمريكي: ناقشت مع نظيري “الإسرائيلي” المفاوضات الجارية بشأن الرهائن و رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2024 - 04:32

وزير الحرب الأمريكي: ناقشت مع نظيري “الإسرائيلي” المفاوضات الجارية بشأن الرهائن و رفح

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة