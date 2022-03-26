وزير الخارجية الايراني زار روضة الشهيد الحاج عماد مغنية

زار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع الوفد المرافق له روضة الشهيد الحاج عماد مغنية في الغبيري حيث قرأ الفاتحة على ضريح الشهيدين القائدين الحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدر الدين والشهيد جهاد وأم الشهداء الحاجة أم عماد وباقي الشهداء.

وألقى الوزير عبد اللهيان التحية وتحدث الى عوائل الشهداء الموجودين بالقرب من أضرحة أبنائهم ثم انتقل سيراً الى روضة الحوراء زينب(ع) لقراءة الفاتحة على أضرحة شهداء الدفاع المقدس وكان لقاء مع عوائل الشهداء واستمع اليهم مباركاً تضحيات أبنائهم الشهداء.

المصدر: المنار