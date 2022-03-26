وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: أولويتنا هي إبقاء القوات النووية على أهبة الاستعداد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 10:18

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: أولويتنا هي إبقاء القوات النووية على أهبة الاستعداد

منذ 60 mins 26 March، 2022
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