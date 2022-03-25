الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شاباً من مخيم الجلزون برام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 11:32

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شاباً من مخيم الجلزون برام الله

منذ 26 mins 25 March، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، شاباً من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء صالح أبو شريفة بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم، وفتشته وعاثت في محتوياته خراباً.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الجمعة، في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون بين الشبان وجنود الاحتلال رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بالحجارة والزجاجات الحارقة. وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها للمخيم، وكامل مخيمات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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