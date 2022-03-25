الجيش الروسي يوزع 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان خيرسون الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن العسكريين الروس سلموا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية يتجاوز وزنها 20 طنا، لسكان مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت الوزارة إنه جرى توزيع طرود غذائية في قريتي تشيرنوبايفكا وأنتونوفكا الواقعتين قرب مدينة خيرسون، واللتين يبلغ عدد سكانهما حاليا أكثر من ألفي شخص، معظمهم من كبار السن والأطفال.

وتضمنت الطرود الغذائية مختلف أنواع الحبوب والسكر واللحوم المعلبة والزيت وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على خيرسون مطلع الشهر الجاري في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا.

المصدر: وكالات