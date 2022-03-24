البنزين أحد أسلحة سلامة بالرد على اجراءات القضاء.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 22:06

البنزين أحد أسلحة سلامة بالرد على اجراءات القضاء..

منذ 1 ساعة 24 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

يلاحظ اللبنانيون انه كلما اقتربَ القضاء من حاكمِ مصرفِ لبنان تبدا الطوابير امام محطات البنزين.

المصدر: قناة المنار

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