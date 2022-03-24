البنزين أحد أسلحة سلامة بالرد على اجراءات القضاء..

البلاتين عند ذروة أكثر من 6 سنوات

واصلت أسعار البلاتين الارتفاع، اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات بفضل تعزز توقعات المستثمرين في أن يدعم تعافي الاقتصاد الطلب على المعدن المستخدم في صناعة السيارات. وارتفع البلاتين، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 مسجلا 1285.17 دولار ...