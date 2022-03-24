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March 24 2022 - 15:38

مصطفى حمدان لوزير الخارجية: لوضع حد للسفير الاوكراني في لبنان

منذ 8 mins 24 March، 2022
مصطفى حمدان
لبنان

توجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، إلى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، مطالبا اياه “وضع حد للسفير الأوكراني) إيهور أوستاش، الذي يمارس الاستفزاز المستمر في حق المواطنين اللبنانيين الأوفياء للدور الروسي البناء والداعم للقضايا الوطنية اللبنانية ولقضايا الأمة العربية المحقة”.

ورأى حمدان ان “السفير أوستاش يقوم  بتجنيد المرتزقة وبنشر البيانات التحريضية ويحاول التدخل دائما بطرق لا ديبلوماسية و إعلامية”، وقال “من منطلق الموقف الرسمي اللبناني، نطلب إليكم يا معالي الوزير وضع الحد النهائي للسفير حرصا على عدم إدخال الساحة اللبنانية السياسية، في صراعات نحن في غنى عنها، فيما إذا تحرك المؤيدون للاتحاد الروسي ضد الأفعال اللا ديبلوماسية لهذا السفير الأوكراني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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