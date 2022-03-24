“تجمع العلماء”: على الحكومة منع التدهور الذي يصيب العملة الوطنية واعتقال رياض سلامة

سأل “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “هل يعقل أن يصبح جميع الشعب اللبناني أسرى لقرارات ليس حاكم مصرف لبنان بل حاكم لبنان رياض سلامة؟ وهل يعقل أن تصمت الحكومة على تلاعبه بسعر العملة الوطنية بعدما استقرت بعض الشيء انتقاما من الإدعاء عليه أمام القضاء؟”.

وتساءل التجمع في بيان له الخميس “هل يعقل أن يقف رئيس الحكومة حائلا دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من أدخل البلد في آتون الأزمة الاقتصادية وعلى رأسهم رياض سلامة؟”، وتابع “لماذا لا تتخذ الحكومة القرار الجريء الذي يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين بإقالة سلامة من منصبه وإحالته على القضاء توصلا الى معرفة الحقيقة في الأزمة الاقتصادية وخداعه للشعب اللبناني لسنوات طويلة بعنوان أن الليرة بخير والاقتصاد بخير”.

وأكد التجمع على “ضرورة قيام الحكومة بواجباتها ومنع التدهور الذي يصيب العملة الوطنية عبر اعتقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإدخاله السجن مقدمة للتحقيق معه واسترجاع الأموال وتعيين بديل منه، ونحن على أن ذلك لن يكون أسوأ من استمراره في موقعه”.

واستنكر التجمع “التلاعب المستمر بأسعار السلع الأساسية وخصوصا المحروقات والدواء والغذاء، ولا سيما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك”، ودعا “الدولة وفرع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الى القيام بواجباتهما وملاحقة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين وسوقهم أمام القضاء لاتخاذ القرار المناسب في حقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام