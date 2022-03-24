الشيخ الخطيب استقبل وفدا من اتحاد بلديات الضاحية: لرفع مستوى الوعي وتقديم المساعدات

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” الشيخ علي الخطيب الخميس في مقر المجلس، وفدا من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.

وتم استعراض الاوضاع العامة في الضاحية الجنوبية والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل البلديات، وتم التوافق على تفعيل التعاون والتنسيق على مختلف الصعد بما يخدم اهالي الضاحية، وتقديم تصور وبرنامج عمل لحل المشاكل.

ورحب الشيخ الخطيب بالوفد في مقر المجلس الذي “يحتضن شؤون وهموم كل اللبنانيين لا سيما أبناء الضاحية الجنوبية التي تحتاج الى تضافر جهود أبنائها وتعاونهم مع البلديات العاملة ضمن نطاق الضاحية والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والتربوية”.

وطالب الشيخ الخطيب “بتشكيل لجان أهلية في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة في الضاحية، تعمل بإشراف البلديات للقيام بنشاطات اجتماعية وثقافية وتربوية تعمل على رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والاخلاقي ومعالجة المشاكل التي تعاني منها الضاحية وحل المشاكل الاجتماعية وتقديم المساعدات خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني المواطنون من تداعياتها المعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام