تجمع ضحايا الاحتيال: نهنئ القاضية عون على إجراءاتها

أعرب “تجمع ضحايا الممارسات الإحتيالية والجنائية في لبنان” عن ارتياحه “لأخبار الصحف في لبنان هذا الأسبوع، مما يعطينا ويعطي آخرين الأمل بأنه هناك عدالة في لبنان، ويجعلنا نأمل أننا سائرون في الخط الصحيح”.

وقال في بيان اليوم: “نحن نهنئ السيدة القاضية غادة عون على الإجراءات المهمة التي اتخذتها. كما نحيي مثابرتها وعزيمتها على تبيان الحقيقة رغم كل الضغوطات. نشجع مسيرتها ونأمل ان تكون هناك إجراءات مماثلة متخذة بوجه كل الأفراد المسؤولين عن هذه الأزمة التي لم يشهد لها مثيل في التاريخ المعاصر. كلنا نعلم ان هذا الصراع طويل وهو صراع مع نظام دام لعشرات السنوات وأوصل لبنان لهذه الخسارة. ندعم كل الإجراءات المتخذة كي تتحقق العدالة وتقتص من المسؤولين وتعيد الحقوق إلى أصحابها وإلى كل فرد وقع من قريب او بعيد ضحية هذه الأعمال والإرتكابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام