حزب الله صيدا عرض مع وفد لجنة حي الفوار الأوضاع الاجتماعية

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، وفدا من لجنة الفوار تلة مار الياس شرق صيدا، ضم: محمد ابو النجا، زاهر شريدي، محمد غنوم، أدهم ميعاري، محمد الناطور، يوسف الحاج واسامة سلامي، في حضور عضو لجنة العلاقات في منطقة صيدا محمد القشوري.

واشار بيان للحزب، إلى أن الوفد عرض “لنشاطات اللجنة داخل الحي، كما وجه الشكر لحزب الله على وقوفه إلى جانب الأهالي في كل الإستحقاقات، لا سيما في مواجهة فيروس كورونا المستجد وخلال العام الماضي، كما تناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الاجتماعي خاصة خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

كما جرى عرض للواقع الاجتماعي للمنطقة التي تعمل فيها اللجنة، وشرح للمطالب التي يحتاجها سكانها حيث ستتم متابعتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام