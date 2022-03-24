باشاغا يتهم حكومة الدبيبة بـ”اغتصاب السلطة واحتلال المقار الحكومية بطرابلس”

اتهم فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب، حكومة عبد الحميد الدبيبة بـ”الاستمرار في اغتصاب السلطة واحتلال المقار الحكومية في العاصمة طرابلس”.

وقال باشاغا في بيان له إن ضمان إجراء الانتخابات وتحقيقها على أساس دستوري ونزيه، يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري، الذي تمارسه الحكومة المنتهية الولاية “التي لا زالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس”.

وأضاف أن حكومة الدبيبة “تستند في تصرفاتها إلى فرض الأمر الواقع واستغلال حرص حكومته على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري”.

وحذر من أن ينال “استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف، من اتفاق وقف إطلاق النار، وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك