“القومي” نوه بعملية بئر السبع: ضربة موجعة للعدو الصهيوني

أشاد الحزب السوري القومي الإجتماعي في لبنان الاربعاء “العملية البطولية التي نفذها الأسير المحرّر محمد غالب أبو القيعان ضد المغتصبين الصهاينة في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة”.

ورأى القومي أن هذه “العملية النوعية تشكل ضربة موجعة للعدو الصهيوني، فهي تكشف عجز هذا العدو عن حماية أمن كيانه المصطنع وقطعان مستوطنيه”.

واكد القومي أن “مقاومة أبناء شعبنا في فلسطين للاحتلال الصهيوني هي مقاومة مشروعة، وهي إلى تصاعد حتى إلحاق الهزيمة بالمحتل الغاصب ودحره عن فلسطين كل فلسطين وكل أرضنا القومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام