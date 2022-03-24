“القومي” نوه بعملية بئر السبع: ضربة موجعة للعدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 00:02

“القومي” نوه بعملية بئر السبع: ضربة موجعة للعدو الصهيوني

منذ 54 mins 23 March، 2022
علم الحزب السوري القومي الاجتماعي
لبنان

أشاد الحزب السوري القومي الإجتماعي في لبنان الاربعاء “العملية البطولية التي نفذها الأسير المحرّر محمد غالب أبو القيعان ضد المغتصبين الصهاينة في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة”.

ورأى القومي أن هذه “العملية النوعية تشكل ضربة موجعة للعدو الصهيوني، فهي تكشف عجز هذا العدو عن حماية أمن كيانه المصطنع وقطعان مستوطنيه”.

واكد القومي أن “مقاومة أبناء شعبنا في فلسطين للاحتلال الصهيوني هي مقاومة مشروعة، وهي إلى تصاعد حتى إلحاق الهزيمة بالمحتل الغاصب ودحره عن فلسطين كل فلسطين وكل أرضنا القومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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