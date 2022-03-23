مشهد اقفال المحطات الى الواجهة مجدداً

أقفلت العديد من محطات المحروقات أبوابها اليوم فيما شهدت المحطات الأخرى عودة للطوابير نتيجة تهافت الناس على تعبئة المحروقات.

وقد اعلنت نقابة اصحابِ محطات المحروقات في لبنان رفضَها شراءَ مادةِ البنزين بالدولار النقدي من الشركاتِ المستوردة وبيعَه بالليرةِ اللبنانية.

وعللت النقابة هذا القرارَ بانَ جدولَ تركيبِ الاسعارِ الصادرَ بالليرةِ اللبنانيةِ لا يراعي التكاليف ولفتت الى انَ بعضَ المصارفِ التي تؤمّنُ الدولارَ على منصةِ صيرفة للمحطاتِ تقومُ بحجزِ نسبةٍ من الاموالِ وتجميدِها في الحسابِ بالليرةِ اللبنانية في كلِّ مرةٍ تتمُ فيها هذه العملية.

المصدر: المنار