بوتين: لا معنى لتوريد السلع الروسية لأوروبا والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2022 - 15:28

بوتين: لا معنى لتوريد السلع الروسية لأوروبا والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار (روسيا اليوم)

منذ 44 mins 23 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة