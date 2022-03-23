بيسكوف: فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا خطوة خطيرة ومتهورة وقد تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقاً على فكرة إرسال قوات حفظ السلام التابعة للناتو إلى أوكرانيا، إن هذا سيكون “خطوة متهورة وخطيرة”. وقال بيسكوف في تصريح معلقا على تصريحات حول هذه المسألة “أي تماس محتمل بين قواتنا العسكرية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب مفهومة ويصعب إصلاحها”.

بدوره، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، من أن هذه الخطوة قد تؤدي صدام مباشر بين روسيا والناتو. وأضاف لافروف أن المسؤولين البولنديين، الذين يعلنون عن الحاجة إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، معروفون بـ “تحركاتهم غير الاعتيادية” التي تهدف إلى إثارة “مشكلة كبيرة”.

المصدر: روسيا اليوم