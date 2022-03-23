بيسكوف: فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا خطوة خطيرة وهذا قد يؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 13:36

بيسكوف: فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا خطوة خطيرة وهذا قد يؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 23 March، 2022
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