الجيش اللبناني: توقيف شخصين في منطقتي صحراء الشويفات ودير عمار وضبط كمية من المخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 22/ 3/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات الفلسطيني (م.خ) الذي كان على متن دراجة نارية، لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها (258 ظرفاً و14 طبة من مادة الكوكايين والباز كوكايين، إضافة إلى 25 ظرفاً من حشيشة الكيف وظرفين من الماريجوانا).

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة دير عمار – طرابلس، المواطنة (ن.د) وضبطت بحوزتها نصف كلغ من حبوب الكبتاغون.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام