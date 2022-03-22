الرئاسة المصرية: السيسي يعقد اجتماعا مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي في شرم الشيخ (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 15:20

الرئاسة المصرية: السيسي يعقد اجتماعا مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي في شرم الشيخ (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 22 March، 2022
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