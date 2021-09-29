الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة قضايا إقليمية منها ليبيا وسوريا وغزة وسد النهضة الإثيوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 16:34

الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة قضايا إقليمية منها ليبيا وسوريا وغزة وسد النهضة الإثيوبي

منذ 41 mins 29 September، 2021
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