مقتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم شنّه قطاع طرق استهدف قرية شمالي نيجيريا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 17:44
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الامام السيد علي الخامنئي: يجب التوجه نحو الانتاج المعرفي لتحقيق النمو الاقتصادي
الامام الخامنئي: يجب ان تخدم زيادة العائدات النفطية في تقوية البنى التحتية الاساسية للبلاد
الامام الخامنئي: لا يجب ربط اقتصاد البلاد بالعقوبات الاميركية والحظر قد يؤدي الى تقدم اقتصادنا
الامام الخامنئي: اظهرت السياسات الجديدة للبلاد انه يمكن احراز تقدم على الرغم من العقوبات
الدفاع الروسية تعلن التقدم 12 كيلومتراً داخل الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية دمرت 89 هدفاً عسكرياً أوكرانياً جديداً وأسقطت 7 طائرات مسيرة
سلطات العاصمة الأوكرانية كييف: فرض حظر تجوال كامل اعتبارا من مساء اليوم حتى 23 الجاري
المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية: سيتفاجئ العدو بالتحرك الشعبي المساند للقوات المسلحة لكسر الحصار الظالم
العميد سريع: على العدو أن يتوقع منا المزيد من العمليات العسكرية النوعية التي قد تشمل أهدافاً حساسة
العميد سريع: تم وضع بنك أهداف جديد يشمل عواصم دول العدوان وأبرز منشآتها الحيوية
العميد يحيى سريع: تؤكد القوات المسلحة أنها قد أعدت العدة لعمليات عسكرية نوعية ضمن ما يتعلق بمسار كسر الحصار
الدفاع الروسية: صواريخ كروز دمرت مستودعا للذخيرة والأسلحة في مدينة سيليتس
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: قوات أوكرانيا لن تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول المحاصرة
سلطات العاصمة الأوكرانية كييف: فرض حظر تجوال كامل اعتبارا من مساء اليوم حتى 23 الجاري
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي جو بايدن يتوجه الى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكرانيا
مسؤول أميركي: العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
وول ستريت جورنال: إدارة بايدن أرسلت الى السعودية الشهر الماضي كميات كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ اليمنية
تحطم طائرة ركاب صينية من طراز بوينغ 737 وعلى متنها 133 شخصا جنوب البلاد
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: قوات أوكرانيا لن تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول المحاصرة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمام الكنيست الاسرائيلي: التهديد الذي يواجه أوكرانيا يشبه ذلك الذي تواجهه "إسرائيل"
زيلنسكي: إسرائيل ومواطنوها داعمون لنا ولمواطنينا والحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود
وزير خارجية العدو الإسرائيلي يائير لابيد: سنواصل مساعدة الأوكرانيين قدر الإمكان
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي جو بايدن يتوجه الى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكرانيا
مسؤول أميركي: العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد وتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا
الإمام الخامنئي: أهم أحداث العام المنصرم هو اعتراف أميركا بفشلها المخزي في سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني انتصر وحقق النجاح بفعل صموده وأثبت صحة خياراته في مواجهة الاستكبار
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: اصطف الغرب والشرق لمواجهة إيران خلال 8 سنوات والآن يتنافسون لفتح العلاقات معها
الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد وتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه
مواجهات بين الشبان الفلسطيين وجنود الاحتلال الصهيوني في مخيم الامعري في رام الله بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين أسامة عبد محسن وعلي أبو عطية بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما بمخيم الأمعري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مقتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم شنّه قطاع طرق استهدف قرية شمالي نيجيريا (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
21 March، 2022
نيجيريا
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