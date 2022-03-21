مقتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم شنّه قطاع طرق استهدف قرية شمالي نيجيريا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 21 2022 - 17:44

مقتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم شنّه قطاع طرق استهدف قرية شمالي نيجيريا (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 21 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة