وزير الطاقة الروسي: روسيا قادرة على تنويع امدادات النفط في حال رفض الغرب النفط الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 21 2022 - 14:28

وزير الطاقة الروسي: روسيا قادرة على تنويع امدادات النفط في حال رفض الغرب النفط الروسي

منذ 44 mins 21 March، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة