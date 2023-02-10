نوفاك يتحدث عن تأثير القيود الأوروبية على المنتجات النفطية الروسية

رجح نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، احتمال انخفاض إنتاج النفط في روسيا بسبب القيود الغربية الأخيرة على منتجات النفط الروسية.

وردا على سؤال حول وجود مؤشرات لخفض الإنتاج، قال نائب رئيس الوزراء الروسي: “نعم هناك مثل هذه المخاطر وسنقوم بتقييمها في المستقبل القريب”.

وقبل ذلك أشار نائب رئيس الحكومة الروسية إلى أن الإجراءات الأوروبية تظهر أن منتجات النفط الروسية مطلوبة في أوروبا.

كما لفت إلى أن إجراءات السياسيين في الاتحاد الأوروبي غير منطقية، مشددا على أن الحكومة الروسية تراقب عن كثب تطور الأوضاع المرتبطة بالطلبات على المنتجات النفطية الروسية.

في 5 فبراير الجاري دخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، كما فرضت دول مجموعة السبع الكبار ابتداء من التاريخ نفسه سقفا سعريا على المنتجات النفطية الروسية عند شرائها من دول ثالثة.

من جهتها أكدت موسكو مرارا من أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري، وفي مطلع الشهر الجاري دخل حيز التنفيذ مرسوم رئاسي روسي حول حظر الشركات الروسية توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بتطبيق آلية سقف الأسعار.

المصدر: نوفوستي