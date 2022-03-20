تشاووش أوغلو: أوكرانيا وروسيا تقتربان من الاتفاق بشأن القضايا المهمة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن “مواقف روسيا وأوكرانيا إزاء عدد من القضايا المهمة تقاربت”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “ضرورة حل عدد من المسائل المتبقية على مستوى عال”. وقال تشاووش أوغلو في حديثه لصحيفة “حريت” التركية الأحد “من الضروري تسوية بعض المسائل على مستوى الرئيسين” (الروسي والأوكراني)”.

ولم يوضح الوزير ما هي النقاط التي تتفق فيها مواقف الجانبين الروسي والأوكراني. كما أفاد تشاووش أوغلو أن السلطات التركية تريد تنظيم لقاء ثلاثي للرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان، موضحاً “إذا تم تحقيق سلام والتوصل إلى اتفاق، فسيلتقيان (الرئيسان الروسي والأوكراني) بالتأكيد”.

وأضاف “حتى اليوم نرى أن لا أحد من الطرفين يعارض مبدئيا (إجراء اللقاء في تركيا). ويبذل عدد من الدول الأخرى جهودا أيضا للتنظيم (لهذا اللقاء)، لكنه سيسرنا استضافتهما في تركيا. في نهاية المطاف من المهم أن يلتقيا، سواء كان ذلك في تركيا أو دولة أخرى”.

وأكد تشاووش أوغلو أن أنقرة ترغب إجراء هذا اللقاء في الشكل الثلاثي، مشيراً إلى أنه “قد يقع بطلب من الزعيمين. فقد جرى لقاء (لوزراء الخارجية الروسي والأوكراني والتركي) في أنطاليا في شكل ثلاثي بطلب من كلا الجانبين”.

المصدر: روسيا اليوم