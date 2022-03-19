ضبط 4 أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الأنبار ونينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ضبط 4 أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة- العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن اسلحة واعتدة عصابات داعش الارهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الانبار ونينوى، أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة، و13 قنبرة مختلفة، و7 صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير، و4 صواريخ دبابة، و4 قداحات تفجير، وعشرات الامتار من اسلاك التفجير، ورمانة يدوية، وصاروخ محلي)”.

وأضافت، أن “مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية